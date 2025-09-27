Il ’Mercatissimo dell’usato’ oggi e domani a Sant’Egidio

Storia e riuso, solidarietà e condivisione. Si tiene anche oggi e domani la sedicesima edizione del “Mercatissimo dell’usato” negli ampi spazi all’aperto della parrocchia di Sant’Egidio di Cesena. Proposto da un gruppo di volontari della parrocchia che raccoglie, seleziona, pulisce e aggiusta, al mercatino di Sant’Egidio è possibile trovare vasto assortimento di capi da abbigliamento uomo donna e bambino, raffinata e ricamata biancheria per la casa direttamente dai ’bauli delle nonne’, cappelli, borse vintage, bigiotteria, argenteria, vasellami e ceramiche, scarpe, bici e cyclette, libri, quadri, piccoli elettrodomestici, giocattoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

