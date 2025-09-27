Il medico di base Maddalena Carta morta a 38 anni mentre curava i suoi pazienti | Ne aveva in carico fino a 5 mila
Ha continuato a visitare fino all’ultimo, nonostante da giorni non si sentisse bene. «Venite, non mi sento bene» sono state le sue ultime parole al 118, prima di crollare a terra davanti ai suoi pazienti. Maddalena Carta, 38 anni, medico di base a Dorgali, in provincia di Nuoro, è morta di infarto dopo un malore accusato in ambulatorio. Negli ultimi giorni Maddalena aveva cominciato ad avvertire segnali di malessere, ma non si era fermata perchè aveva in carico oltre 1.800 pazienti e, a causa dell’assenza di altri due colleghi, stava seguendo in totale circa 5.000 persone. Una mole di lavoro enorme già in condizioni normali, che si è quasi triplicata negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Open.online
