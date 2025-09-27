Il Mantova prende cinque sberloni dal Frosinone Possanzini rischia di saltare

Mantova, 27 settembre 2025 – Tonfo clamoroso del Mantova, che cede di schianto al Frosinone per una cinquina che mette seriamente in pericolo la panchina di Possanzini. Al di là della sconfitta con i gialloazzurri, che sono in salute, a far rabbrividire i tifosi (molti dei quali hanno abbandonato il "Martelli" all'inizio della ripresa) è stata la prova dei virgiliani, incappati ancora una volta in troppi errori ed incapaci di una vera reazione. Strada aperta verso una vittoria facile facile, dunque, per i ciociari, che già dopo un quarto d'ora di gioco potevano "volare" in tutta tranquillità sulle ali di una doppietta che s ul finire del primo tempo si è trasformata in un provvisorio 0-4 che ha indotto il pur generoso pubblico biancorosso ad accompagnare la propria squadra negli spogliatoi sotto un autentico "uragano" di fischi.

