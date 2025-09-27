Il Manchester United affonda ko anche col Brentford

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Red Devils piegati 3-1, per la squadra di Amorim, ferma a 7 punti, è la terza sconfitta. Alle 16, in campo Liverpool, City e Chelsea . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

