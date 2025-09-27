Il Manchester United affonda ko anche col Brentford
Red Devils piegati 3-1, per la squadra di Amorim, ferma a 7 punti, è la terza sconfitta. Alle 16, in campo Liverpool, City e Chelsea . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Hojlund Juventus, la pista che porta all’attaccante in uscita dal Manchester United è da seguire con attenzione: importanti novità
Manchester United Sign Brentford Forward per £ 71 milioni
Manchester United V Leeds: formazione, statistiche e anteprima
Per la #Juventus #Vlahovic continua ad essere un peso: può partire a gennaio? La verità tra Chelsea, Manchester United e Bayern
Women's Champions League: Elisabeth Terland trascina il Manchester United con una prestazione da sogno - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile
Amorim sconcertato dal Manchester United: “Siamo imbarazzanti, lottiamo per non retrocedere” - Ruben Amorim è stato accolto come un profeta, ha vinto pure il derby con il City in modo clamoroso, ma ... Lo riporta fanpage.it
Il Liverpool vince il derby: Everton ko. Chelsea, primo stop: piegato dal Mancheser United - Seconda vittoria consecutiva per i Reds nella stracittadina contro i Toffees. Da corrieredellosport.it