Il Man United ha detto che Garreth Southgate potrebbe essere il manager perfetto per loro

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Un fan del Manchester United indossa una bandiera del badge del club. (Foto di Alex LiveseyGetty Images) Il Manchester United è stato battuto da Brentford in Premier League oggi prima e Ruben Amorim è sotto pressione enorme. Sono stati piuttosto deludenti sotto il manager portoghese e sarà interessante vedere se la gerarchia del club deciderà di mostrargli presto la porta. Il Manchester United è 14 ° nel tavolo della lega con due vittorie in sei partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com