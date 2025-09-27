Il lotto zero della secante | Il progetto avanza

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lotto zero della secante è in pista grazie al governo Meloni, dopo decenni in cui nulla si è mosso, assicura la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri replicando al sindaco Enzo Lattuca (Pd) il quale ha scrito all’ Anas dicendo di non avere ricevuto più ragguagli sullo stato progettuale dell’ infrastruttura, dopo che l’on. Galeazzo Bignami (FdI) aveva fornito formali rassicurazioni sulla presa in carico da parte del Governo. "Grazie al Governo Meloni – afferma l’on. Buonguerrieri - e al viceministro alle infrastrutture e trasporti dell’epoca on. Galeazzo Bignami, oggi capogruppo alla Camera, è stato dato avvio ad un’opera strategica per il nostro territorio, da sempre promessa dalla sinistra e mai realizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il lotto zero della secante il progetto avanza

© Ilrestodelcarlino.it - Il lotto zero della secante: "Il progetto avanza"

In questa notizia si parla di: lotto - zero

Estrazioni Lotto 17 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 19 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto 12 luglio 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto

lotto zero secante progettoIl lotto zero della secante: "Il progetto avanza" - Buonguerreri (FdI) risponde alla lettera del sindaco Lattuca all’Anas "Costo sui 140 milioni . Lo riporta msn.com

lotto zero secante progettoCesena, Lotto Zero Secante: pronto il “Quadro esigenziale”, due ipotesi di tracciato, costo di 105-140 milioni, corsia unica - Piccoli passi avanti per il Lotto Zero della Secante, e il suo “gemello” Lotto 5 per connetterlo con la Tangenziale di Forlimpopoli, ma la ... Come scrive corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Lotto Zero Secante Progetto