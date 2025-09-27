Il lotto zero della secante | Il progetto avanza

Il lotto zero della secante è in pista grazie al governo Meloni, dopo decenni in cui nulla si è mosso, assicura la deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri replicando al sindaco Enzo Lattuca (Pd) il quale ha scrito all’ Anas dicendo di non avere ricevuto più ragguagli sullo stato progettuale dell’ infrastruttura, dopo che l’on. Galeazzo Bignami (FdI) aveva fornito formali rassicurazioni sulla presa in carico da parte del Governo. "Grazie al Governo Meloni – afferma l’on. Buonguerrieri - e al viceministro alle infrastrutture e trasporti dell’epoca on. Galeazzo Bignami, oggi capogruppo alla Camera, è stato dato avvio ad un’opera strategica per il nostro territorio, da sempre promessa dalla sinistra e mai realizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

