Il loro caratteristico bramito attira tanti curiosi le immagini da Villalago L' Aquila in Abruzzo turisti di ogni età per le strade del piccolo borgo

I l suono dei loro bramiti riecheggia nella Valle, lungo i vicoletti del borgo, tra lo stupore delle centinaia di turisti che hanno scelto Villalago per immortalare lo 'spettacolo della natura'. La stagione degli amori dei cervi diventa l'occasione per tanti appassionati e curiosi per ammirare branchi di femmine e cerbiatti seguiti da imponenti maschi con i palchi ramificati. Già dallo scorso fine settimana i visitatori si sono riversati lungo le strade del piccolo borgo montano poco distante dal lago 'a cuore' di Scanno, per assistere ad uno dei più suggestivi riti animali.

