Il loro caratteristico bramito attira tanti curiosi le immagini da Villalago L' Aquila in Abruzzo turisti di ogni età per le strade del piccolo borgo
I l suono dei loro bramiti riecheggia nella Valle, lungo i vicoletti del borgo, tra lo stupore delle centinaia di turisti che hanno scelto Villalago per immortalare lo ‘spettacolo della natura’. La stagione degli amori dei cervi diventa l’occasione per tanti appassionati e curiosi per ammirare branchi di femmine e cerbiatti seguiti da imponenti maschi con i palchi ramificati. Leggi anche › Caccia “selettiva” in Abruzzo? L’appello di Donatella Di Pietrantonio contro l’uccisione di 500 cervi Già dallo scorso fine settimana i visitatori si sono riversati lungo le strade del piccolo borgo montano poco distante dal lago ‘a cuore’ di Scanno, per assistere ad uno dei più suggestivi riti animali. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: caratteristico - bramito
Il bramito è il caratteristico verso emesso dai maschi durante la stagione degli amori. Non si tratta solo di un richiamo, ma di un vero e proprio segnale di forza: l’intensità e la potenza del suono permettono agli altri maschi di valutare la robustezza del rivale, ev - facebook.com Vai su Facebook
Abruzzo, cominciata la stagione degli amori dei cervi - Il loro caratteristico bramito attira tanti curiosi, le immagini da Villalago (L'Aquila) Fidanzati bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono il giorno dopo: il malore, l'alcol medico e ... Da msn.com