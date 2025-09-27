C’è un filo sottile che lega una madre a sua figlia. Un filo che talvolta può trasformarsi in un nodo scorsoio, stretto tra rancori mai affrontati e incomprensioni. Su questa tensione si muove lo spettacolo diretto da Raphael Tobia Vogel e interpretato da Ambra Angiolini e Ivana Monti, tratto da un testo del commediografo, regista e produttore cinematografico britannico Martin McDonagh. McDonagh ha costruito negli anni una cifra stilistica caratterizzata da un realismo tagliente, un’ironia corrosiva e un umorismo nero capace di smascherare ipocrisie sociali e fragilità individuali. A teatro lo si ricorda per la Trilogia di Leenane, che ha consacrato la sua fama, mentre al cinema ha firmato opere come Tre manifesti a Ebbing, Missouri (vincitore di due Oscar), Gli spiriti dell’isola e In Bruges. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il legame avvelenato tra una madre e sua figlia, sul palcoscenico di McDonagh