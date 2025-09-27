Il infortunio di Sergi Roberto con lui

2025-09-27 16:32:00 Calcio italiano: Lo spagnolo Sergi Roberto, un giocatore del 1907 di Cesc Fábregas, doveva essere questo sabato sostituito da un infortunio dopo aver terminato un gioco che ha causato il disagio muscolare nella sua coscia sinistra. Sergi Roberto, titolo e capitano in questo duello contro il Cremonese, ha lasciato ferito a 21 minuti, dopo aver cercato un colpo dalla parte anteriore causata dall’infortunio. Non appena ha colpito la palla, prese le mani sulla coscia sinistra e cadde a terra. L’ex Barcellona ha subito problemi muscolari della scorsa stagione che hanno influenzato la loro disponibilità in buona parte della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com