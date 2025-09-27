Il ghosting nel lavoro | l' 80% dei candidati non riceve riscontri dopo il colloquio
Roma, 27 settembre 2025 – Curricula inviati che la maggior parte delle volte finiscono nel vuoto: dimenticati. Processi di selezione che sembrano interminabili, colloqui fissati e poi annullati. Per chi cerca lavoro, queste esperienze sono ormai la norma, non l’eccezione. Secondo una ricerca di Glickon, meno del 20% dei candidati riceve un riscontro concreto dopo aver inviato un curriculum o sostenuto un colloquio. In altre parole, oltre l’80% dei candidati resta senza risposta, vittima di quello che viene definito “ ghosting ”: una sparizione improvvisa da parte delle aziende che non forniscono back, alimentando frustrazione, scoraggiamento e sfiducia nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ghosting - lavoro
