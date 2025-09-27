Il gesto di Lucia | Alla fondazione Salesi i soldi raccolti al funerale di mio figlio
Ascoli, 27 settembre 2025 – Lucia Cori, la mamma di Simone Di Emidio, il giovane 27enne, morto il 10 agosto scorso a Colli del Tronto, ha donato i soldi raccolti nei giorni successivi al funerale del figlio alla Fondazione ospedale Salesi. “Abbiamo deciso insieme a Beatrice, la compagna di mio figlio, di sostenere i bambini malati e le famiglie con accoglienza, cura e solidarietà. Si tratta di 1.550 euro. Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse quella goccia, nell’oceano mancherebbe Madre Tersa di Calcutta”. Talvolta il dolore può trasformarsi in un potente motore per la solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
