Il genio di Antonioni a 50 anni da ’Professione reporter’

Ferrara celebra l’anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con una serie di iniziative in onore del grande regista: domani e lunedì lo Spazio Antonioni sarà eccezionalmente aperto con ingresso gratuito, invitando il pubblico a entrare nell’universo creativo del cineasta. Sarà questa l’occasione anche per ricordare i 50 anni dall’uscita di Professione: reporter, il film con Jack Nicholson e Maria Schneider che ha consegnato alla storia del cinema uno dei piani-sequenza più celebri al mondo. Lunedì, in Sala Estense, una masterclass del noto direttore della fotografia Luciano Tovoli, collaboratore storico di Antonioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il genio di Antonioni a 50 anni da ’Professione reporter’

