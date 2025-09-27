Il genio di Antonioni a 50 anni da ’Professione reporter’

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara celebra l’anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con una serie di iniziative in onore del grande regista: domani e lunedì lo Spazio Antonioni sarà eccezionalmente aperto con ingresso gratuito, invitando il pubblico a entrare nell’universo creativo del cineasta. Sarà questa l’occasione anche per ricordare i 50 anni dall’uscita di Professione: reporter, il film con Jack Nicholson e Maria Schneider che ha consegnato alla storia del cinema uno dei piani-sequenza più celebri al mondo. Lunedì, in Sala Estense, una masterclass del noto direttore della fotografia Luciano Tovoli, collaboratore storico di Antonioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il genio di antonioni a 50 anni da 8217professione reporter8217

© Ilrestodelcarlino.it - Il genio di Antonioni a 50 anni da ’Professione reporter’

In questa notizia si parla di: genio - antonioni

genio antonioni 50 anniIl genio di Antonioni a 50 anni da ’Professione reporter’ - Ferrara celebra l’anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con una serie di iniziative in onore del grande regista: domani ... Come scrive msn.com

genio antonioni 50 anniIl 28 e 29 settembre a Ferrara: una due giorni dedicata a Michelangelo Antonioni a 50 anni dall'uscita del film 'Professione: Reporter' - Ferrara celebra l'anniversario della nascita di Michelangelo Antonioni con una serie di iniziative in onore del grande regista: domenica 28 e lunedì 29 settembre lo Spazio Antonioni sarà ... Si legge su cronacacomune.it

Cerca Video su questo argomento: Genio Antonioni 50 Anni