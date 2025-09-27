Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità? | il dibattito choc a Uno Mattina in famiglia su RaiUno

“Ma il gay come si riconosce?”. Se lo chiede con una certa enfasi Ingrid Muccitelli, conduttrice di UnoMattina in Famiglia nella puntata in onda sabato 27 settembre su Rai1. Nel corso di un dibattito con la giornalista Concita Borrelli – che, tra le altre cose, è anche autrice del programma – e Alessandro Cecchi Paone si parla di omosessualità con toni che stanno suscitando clamore sui social. “ Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero? ” domanda la padrona di casa ai propri ospiti pescando a piene mani da stereotipi che, evidentemente, sono ancora duri a morire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

