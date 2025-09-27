Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità? | il dibattito choc a Uno Mattina in famiglia su RaiUno
“Ma il gay come si riconosce?”. Se lo chiede con una certa enfasi Ingrid Muccitelli, conduttrice di UnoMattina in Famiglia nella puntata in onda sabato 27 settembre su Rai1. Nel corso di un dibattito con la giornalista Concita Borrelli – che, tra le altre cose, è anche autrice del programma – e Alessandro Cecchi Paone si parla di omosessualità con toni che stanno suscitando clamore sui social. “ Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero? ” domanda la padrona di casa ai propri ospiti pescando a piene mani da stereotipi che, evidentemente, sono ancora duri a morire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ed ecco in foto Antonella De Masi di Serra San Bruno (Vibo Valentia) con il suo attestato che la riconosce PARRUCCHIERE DELL'ANNO 2024 per la regione CALABRIA CATEGORIA DI GARA: Femminile - Taglio, Colore e Piega Congratulazioni - facebook.com Vai su Facebook
"Cercasi parrucchiere gay", l'annuncio di Montesilvano scatena le polemiche: la risposta del titolare - Clamore per un annuncio di lavoro pubblicato a Montesilvano dove si cerca un parrucchiere uomo, gay e di bell'aspetto ... Si legge su virgilio.it
"Cercasi parrucchiere, ma solo gay": polemica per l'offerta di lavoro in Abruzzo - Fa discutere l'annuncio comparso nei giorni scorsi sul gruppo Facebook di Montesilvano, in Abruzzo dove un nuovo salone è alla ricerca di un professionista ... Segnala tg24.sky.it