Reggio Emilia, 27 settembre 2025 – Ottant’anni fa, il 28 ottobre 1945, una folla immensa accompagnò i feretri dei sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri lungo le strade di Reggio Emilia. Migliaia di persone, insieme alle autorità, proseguirono poi fino a Casa Cervi e al cimitero di Campegine, luogo della Tomba Monumentale della Famiglia Cervi, trasformando un funerale in un atto collettivo che sancì l’ingresso della loro vicenda nella memoria pubblica della Resistenza italiana. Per ricordare quell’evento, sabato 25 ottobre debutterà al Teatro Ariosto di Reggio Emilia lo spettacolo ‘I 7 Cervi’, scritto e diretto da Eugenio Sideri, drammaturgo e regista, allievo del Teatro delle Albe di Ravenna - realtà che ha ideato la pratica teatrale della chiamata pubblica e partecipativa - su idea di Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Alcide Cervi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il funerale dei Cervi diventa opera teatrale. Volete fare i coristi?