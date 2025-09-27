Il Frosinone cala il pokerissimo a Mantova | è 5-1 Le pagelle

Una vittoria netta, schiacciante, che nemmeno gli errori madornali dell'arbitro Bonacina hanno messo in discussione. Il Frosinone si impone con un perentorio 5-1 sul campo del Mantova. Lombardi che hanno sparato alle stelle due rigori, per usare un eufemismo, molto generosi concessi dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Il Frosinone cala il pokerissimo a Mantova: è 5-1. Le pagelle

