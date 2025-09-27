Il Frosinone cala il pokerissimo a Mantova | è 5-1 Le pagelle
Una vittoria netta, schiacciante, che nemmeno gli errori madornali dell'arbitro Bonacina hanno messo in discussione. Il Frosinone si impone con un perentorio 5-1 sul campo del Mantova. Lombardi che hanno sparato alle stelle due rigori, per usare un eufemismo, molto generosi concessi dal. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: frosinone - cala
Il Frosinone cala il pokerissimo a Mantova: è 5-1. Le pagelle
Calcio ? serie BKT Calo ‘ al minuto 43 cala il poker. Mantova 0 Frosinone 4 - facebook.com Vai su Facebook
Per la serie: GOL DI EX #SALERNITANA Ha segnato EDOARDO VERGANI Cagliari 4 - 1 Frosinone - X Vai su X
Il Frosinone cala il pokerissimo a Mantova: è 5-1. Le pagelle - Vittoria netta dei giallazzurri che però concedono diverse occasioni agli avversari (due rigori falliti). Da today.it
Il Frosinone ne fa cinque e vola primo - Ottimo il primo tempo per la squadra di Alvini, che cala il poker nei primi 45 minuti. Come scrive ciociariaoggi.it