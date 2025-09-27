"Per le compensazioni di Pedemontana servirebbero altri 20 milioni". I 39 sul piatto - 30 per le Tratte B e C e 9 recuperati dalla Regione con l’assestamento di bilancio - "non bastano" per comitati e gruppi ambientalisti contrari da sempre all’infrastruttura e invitati da Maurizio Bono, sindaco di Arcore, a parlare con una voce sola per ridisegnare il territorio attraversato dalla nuova autostrada. Giovedì, in Villa Borromeo, l’incontro plenario. Fra i progetti più applauditi la Barriera verde che ha unito quattro Comuni: i padroni di casa, Lesmo Camparada (non toccata dal tracciato) e Usmate Velate, un piano accolto dal Parco Valle del Lambro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il fronte contro la Pedemontana: "Più fondi per le compensazioni"