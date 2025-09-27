il freddo e il caldo

C’è chi ci ha già pensato e chi mente. Il calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, ma anche la vista di stendibiancheria colmi di panni irrimediabilmente umidi, “chiama” una domanda quasi obbligata: quando si possono accendere i termosifoni? Stante il fatto che il giorno fatidico può variare, a seconda della collocazione sulla mappa della città di residenza, ma anche in base a eventuali deroghe, discrezione dei singoli Comuni, va ricordato che se il freddo è fastidioso, il caldo eccessivo può essere pericoloso. Oltre a segnare sul calendario la data del via libera ai caloriferi, quindi, cercate di dare un occhio alla temperatura corretta da avere in casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

