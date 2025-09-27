Il film del giorno di Matteo Fantozzi | L’amore fa sognare a tutte le età
Il film del giorno di Matteo Fantozzi ci insegna come l’amore faccia sognare a tutte le età e come sia in grado di creare grandissima emozione. Chiudiamo la settimana lavorativa con un film romantico che potrete guardare durante il weekend insieme al vostro partner, ma che sarà gradevole anche per chi è single. (Youtube 01Distribution) TvPlay.it Il film si chiama Settembre ed è uscito al cinema nel 2022, si tratta del debutto alla regia in un lungometraggio di Giulia Steigerwalt nota per il ruolo da protagonista nell’opera seconda di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: film - giorno
Un bel giorno: finite le riprese del nuovo film di Fabio De Luigi
“Faremo un film un giorno”, dice Wiegman dopo il defunto eroismo dell’Inghilterra
Fantastic four supera il box office del film del 2015 in un solo giorno
Ne Le città di pianura, il nuovo film di Francesco Sossai che lo vede protagonista, interpreta un ragazzo che impara a vivere giorno per giorno la sua vita: una lezione che lui stesso ha assimilato perché è sempre meglio buttarsi che rimuginare - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo giorno di Cinema in Festa!! Non perderti i nuovi film che escono oggi nelle sale UCI Cinemas, e corri a vederli solo oggi al prezzo speciale di 3,50 euro! La magia del grande schermo ti aspetta! - X Vai su X
Fantozzi torna al cinema con una serie di film dal 27 marzo: l'annuncio della figlia - Alla venticinquesima edizione del Sudestival di Monopoli, Elisabetta Villaggio era presente per l'omaggio al padre, il compianto Paolo Villaggio. Segnala tg24.sky.it