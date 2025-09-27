Il film del giorno di Matteo Fantozzi | L’amore fa sognare a tutte le età

Il film del giorno di Matteo Fantozzi ci insegna come l’amore faccia sognare a tutte le età e come sia in grado di creare grandissima emozione. Chiudiamo la settimana lavorativa con un film romantico che potrete guardare durante il weekend insieme al vostro partner, ma che sarà gradevole anche per chi è single. (Youtube 01Distribution) TvPlay.it Il film si chiama Settembre ed è uscito al cinema nel 2022, si tratta del debutto alla regia in un lungometraggio di Giulia Steigerwalt nota per il ruolo da protagonista nell’opera seconda di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai. 🔗 Leggi su Tvplay.it

