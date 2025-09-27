il festival rigen a piobbico tra natura storia e cultura

In occasione del Festival RIGEN, in programma in questo weekend, il Castello Brancaleoni di Piobbico si prepara ad accogliere importanti eventi dedicati al naturalista e medico piobbichese Costanzo Felici, di cui quest’anno ricorrono i 500 anni dalla nascita. Il Festival Rigen è un evento inserito all’interno di "Rigen borghi per la rigenerazione", un progetto di cui fanno parte i comuni di Apecchio (capofila) e Piobbico, che mira a raccontare il territorio aggregando i due comuni da sempre legati da tradizioni e storia e uniti dal monte Nerone che li guarda entrambi dall’alto e dalla trasformazione dei prodotti della terra in produzioni eccellenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

