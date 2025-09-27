Il femminicidio di Cinzia Pinna tutte le bugie di Ragnedda Sarà ascoltata la sua fidanzata
Dai vestiti al cellulare della vittima spariti alla ferita al braccio che non c’è. Gli investigatori non escludono nemmeno l’ipotesi dei complici. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia
A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”
#Femminicidio | Caso Cinzia Pinna, Ragnedda in tribunale: “Ho fatto la scelta peggiore” #cinziapinna - X Vai su X
TGR Rai Sardegna. . Femminicidio di Palau, Ragnedda risponde alle domande dei giudici. L'INVATA @simonadesole GLI AGGIORNAMENTI SUL NOSTRO SITO https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/09/omicidio-di-cinzia-pinna-slitta-alle-17 Vai su Facebook
Femminicidio Cinzia Pinna: versione di Ragnedda e nuovi misteriosi dettagli nella villa - La comunità sotto shock mentre le indagini proseguono per chiarire i motivi di una tragedia ancora oscura. Da notizie.it
Femminicidio a Palau: la verità sulla morte di Cinzia Pinna, 33 anni - Così deve essere raccontata la tragica fine di Cinzia Pinna, 33 ... olbia.it scrive