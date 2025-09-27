Il Faenza riceve la capolista

Sport.quotidiano.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un campionato di Eccellenza che deve ancora entrare nel vivo, si giocano in questo weekend le gare della quinta giornata. Domani, va in scena l’anticipo estense Spal-Comacchiese. Domenica alle 15,30, si disputano tutte le altre sfide. Sanpaimola-Santarcangelo. Al ‘Buscaroli’ di Conselice è in arrivo una matricola terribile, che ha già fatto vedere di che pasta è fatta, vincendo entrambe le trasferte fin qui disputate, a Pietracuta e Mesola. Dal canto proprio la formazione di San Patrizio, archiviate i due scivoloni iniziali, punta forte sull’onda lunga del successo esterno della scorsa settimana a Russi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

