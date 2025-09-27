In un campionato di Eccellenza che deve ancora entrare nel vivo, si giocano in questo weekend le gare della quinta giornata. Domani, va in scena l’anticipo estense Spal-Comacchiese. Domenica alle 15,30, si disputano tutte le altre sfide. Sanpaimola-Santarcangelo. Al ‘Buscaroli’ di Conselice è in arrivo una matricola terribile, che ha già fatto vedere di che pasta è fatta, vincendo entrambe le trasferte fin qui disputate, a Pietracuta e Mesola. Dal canto proprio la formazione di San Patrizio, archiviate i due scivoloni iniziali, punta forte sull’onda lunga del successo esterno della scorsa settimana a Russi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Faenza riceve la capolista