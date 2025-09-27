Il fac simile della scheda e come votare a Macerata alle elezioni regionali 2025

Macerata, 27 settembre 2025 – Sono 291.812 gli abitanti della provincia di Macerata (per 321 sezioni) chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione Marche e a rinnovare la composizione dell’ assemblea legislativa. Si vota domenica 28 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15. Si contano 54.533 elettori all’estero. Sei candidati alla presidenza, diciotto liste collegate, 107 aspiranti consiglieri regionali ( qui tutti i nomi in lista ) nel Maceratese. La sfida è tra: il governatore uscente Francesco Acquaroli con il centrodestra, l’europarlamentare Matteo Ricci per il centrosinistra, Claudio Bolletta (Democrazia sovrana e popolare), Lidia Mangani (Partito comunista), Beatrice Marinelli (Evoluzione della rivoluzione) e Francesco Gerardi (Forza del popolo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il fac simile della scheda e come votare a Macerata alle elezioni regionali 2025

