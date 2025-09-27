Il dossier di Forlì-Cesena capitale della cultura | futurismo liscio e gastronomia

Forlì-Cesena, 27 settembre 2025 –  I ‘Sentieri della Bellezza’: è questo il titolo della candidatura di Forlì (“ con Cesena ”, recita la formula adottata ieri) a capitale italiana della cultura nel 2028. Una corsa che adesso entra nel vivo: sono 25 le pretendenti – tra i capoluoghi spiccano Ancona, Benevento, Massa e Catania, più la fiorentina Fiesole –, che il ministero restringerà a dieci il 18 dicembre: a marzo la regina. A presentarsi è formalmente Forlì. Ma Cesena è stata coinvolta nel percorso, che si è allargato poi ad altri “cinquanta comuni della Romagna”. Ieri sera il dossier, inviato a Roma già giovedì, è stato svelato pubblicamente al teatro comunale di Forlì, alla presenza di entrambi i sindaci e dell’assessora regionale Gessica Allegni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

