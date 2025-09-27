La solidarietà deve restare anonima. Così ha deciso uno scandiccese, che ha donato nei giorni scorsi all’Humanitas una moderna ambulanza di ultima generazione, destinata al servizio di soccorso. Il nuovo mezzo sarà assegnato alla sezione collinare di Ginestra Fiorentina, che svolge quotidianamente un ruolo fondamentale garantendo interventi in tutta la zona collinare tra Lastra a Signa, Scandicci e San Casciano. Il mezzo è stato ordinato, e ci sarà una grande festa per inaugurarlo prima di metterlo a disposizione della popolazione. "Oggi è uno di quei giorni in cui mi sento profondamente onorata di essere la Presidente dell’Humanitas di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il donatore anonimo dal cuore d’oro: "Regalata una nuova ambulanza"