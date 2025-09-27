Il donatore anonimo dal cuore d’oro | Regalata una nuova ambulanza

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La solidarietà deve restare anonima. Così ha deciso uno scandiccese, che ha donato nei giorni scorsi all’Humanitas una moderna ambulanza di ultima generazione, destinata al servizio di soccorso. Il nuovo mezzo sarà assegnato alla sezione collinare di Ginestra Fiorentina, che svolge quotidianamente un ruolo fondamentale garantendo interventi in tutta la zona collinare tra Lastra a Signa, Scandicci e San Casciano. Il mezzo è stato ordinato, e ci sarà una grande festa per inaugurarlo prima di metterlo a disposizione della popolazione. "Oggi è uno di quei giorni in cui mi sento profondamente onorata di essere la Presidente dell’Humanitas di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il donatore anonimo dal cuore d8217oro regalata una nuova ambulanza

© Lanazione.it - Il donatore anonimo dal cuore d’oro: "Regalata una nuova ambulanza"

In questa notizia si parla di: donatore - anonimo

donatore anonimo cuore d8217oroIl donatore anonimo dal cuore d’oro: "Regalata una nuova ambulanza" - La presidente Comeni: "È un segno che il nostro lavoro è riconosciuto e che dobbiamo svolgerlo a ... Come scrive msn.com

Donazione a “cuore fermo”: cos’è e quando avviene. La scheda del Cnt - Perché si possa verificare la possibilità di prelevare organi a scopo di trapianto, il potenziale donatore deve essere deceduto. Lo riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Donatore Anonimo Cuore D8217oro