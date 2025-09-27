Il Diavolo Veste Prada 2 le riprese a sorpresa durante la sfilata di Dolce e Gabbana | VIDEO
Applausi e telefonini hanno fatto da padrone nel corso del momento iconico, con i tre attori che hanno ringraziato i presenti per la calorosa accoglienza. Poi, hanno preso posto tra il pubblico. Meryl Streep, che veste i panni della spietata direttrice di Runway, Miranda Pristley, e Stanley Tucci, che interpreta il direttore creativo della rivista Nigel Kipling, sono seduti in primissima fila L'articolo Il Diavolo Veste Prada 2, le riprese a sorpresa durante la sfilata di Dolce e Gabbana VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: diavolo - veste
È ufficiale, ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada: cosa sappiamo finora
Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set
Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2
Meryl Streep e Stanley Tucci da Dolce & Gabbana: il cast de "Il Diavolo veste Prada"in front row - X Vai su X
Le riprese del "Diavolo veste Prada 2" avrebbero dovuto includere la mostra su Armani e la grande sfilata per il cinquantesimo anniversario della maison. I piani sono stati dolorosamente cambiati - Fabiana Giacomotti https://www.ilfoglio.it/gran-milano/2025/0 Vai su Facebook
Gli attori di “Il diavolo veste Prada” alla sfilata di Dolce & Gabbana - Sabato l’attrice Meryl Streep e il collega Stanley Tucci si sono presentati alla sfilata organizzata a Milano da Dolce & Gabbana, famosa casa di moda italiana, per presentare la collezione primavera/e ... Lo riporta ilpost.it
Il Diavolo veste Prada 2 alla Milano Fashion Week 2025: ora le riprese in diretta durante la sfilata Dolce&Gabbana! - Ecco tutto quello che sappiamo delle riprese de Il Diavolo veste Prada 2 durante la Milano Fashion Week: dopo la lunga fila per il casting, la città vera diventerà set e anche la sfilata di Dolce&Gabb ... vogue.it scrive