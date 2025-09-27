Applausi e telefonini hanno fatto da padrone nel corso del momento iconico, con i tre attori che hanno ringraziato i presenti per la calorosa accoglienza. Poi, hanno preso posto tra il pubblico. Meryl Streep, che veste i panni della spietata direttrice di Runway, Miranda Pristley, e Stanley Tucci, che interpreta il direttore creativo della rivista Nigel Kipling, sono seduti in primissima fila L'articolo Il Diavolo Veste Prada 2, le riprese a sorpresa durante la sfilata di Dolce e Gabbana VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il Diavolo Veste Prada 2, le riprese a sorpresa durante la sfilata di Dolce e Gabbana | VIDEO