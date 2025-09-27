Il Diavolo veste Prada 2 la Milano Fashion Week come palcoscenico del sequel
Il Diavolo veste Prada 2 sceglie la Milano Fashion Week come palcoscenico del suo sequel (attesissimo). La produzione americana ha già acceso le telecamere tra le stradine del Quadrilatero della moda, anche se le riprese ufficiali dovrebbero realizzarsi dall’8 al 16 ottobre, con i riflettori puntati sulla sfilata di Dolce&Gabbana, dove oggi è apparsa Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly in compagnia del suo fidato assistente Stanley Tucci (come Nigel Kipling) e Simone Ashley. E in un attimo la passerella si è trasformata in un set nel set con doppio spettacolo, da una parte la nuova collezione firmata dal duo creativo, dall’altra la presenza della temuta e influente direttrice della rivista di moda "Runway" vestita di tutto punto, pantaloni neri, trench di vernice beige e occhiali da sole che ha rapito ogni sguardo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
