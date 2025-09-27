Il diavolo veste Prada 2 alla Milano Fashion Week! La vera sfilata Dolce&Gabbana è il set di Miranda Priestly

Le riprese dell'attesissimo sequel del film con Meryl Streep e Anne Hathaway hanno fatto capolino nel pomeriggio sulla passerella milanese. Moda e cinema si sono fusi in una sola arte nel pomeriggio meneghino della Milano Fashion Week: il set de Il diavolo veste Prada 2 si è spostato proprio in Italia, approfittando del vero evento in corso in questi giorni. Le strade del capoluogo lombardo, le sfilate e gli hotel storici sono diventati teatro dei ciak del sequel tanto atteso con Meryl Streep, Anne Hathaway e Stanley Tucci. Le riprese de Il diavolo veste Prada 2 alla sfilata di Dolce&Gabbana Il momento clou della fase di lavori italiana del film è avvenuto oggi nel primo pomeriggio, con la sfilata primaveraestate . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

