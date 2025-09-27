Il decennale di Mangiamusica al Teatro Magnani di Fidenza

Mangiamusica, il format identitario e culturale creato nel 2016 dal giornalista Gianluigi Negri, che ogni anno registra uno straordinario successo di pubblico e critica, celebra il proprio decennale. Le grandi storie della musica e del gusto approderanno sul palcoscenico del Teatro Magnani di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: decennale - mangiamusica

