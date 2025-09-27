Il corvo della Camera che ha fabbricato dossier con accuse ai colleghi
Un corvo in parlamento. Che ha confezionato un dossier con accuse e riferimenti sessuali nei confronti di alti dirigenti della Camera dei Deputati. Che erano in corsa per diventare vicesegretari a Montecitorio. Ma ha fatto un errore. Ha dimenticato che l’aula del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è videosorvegliata. E così Roberto Cerreto, oggi consigliere caposervizio con delega a tutte le commissioni bicamerali, è finito nei guai. Roberto Cerreto. La storia la raccontano Il Fatto, Il Foglio e Il Messaggero. Tutto è accaduto tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il plico era destinato a Giovanni Donzelli, membro del Copasir, a Palazzo San Macuto. 🔗 Leggi su Open.online
