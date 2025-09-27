E’ stato girato interamente a Lucca, nei locali di Corte Meraviglia, il corto “L’algoritmo” dello sceneggiatore milanese Giuseppe Ciarallo, vincitore della sezione corti del 24° premio Racconti nella Rete. Si tratta del sedicesimo corto girato in città diretto dal regista Giuseppe Ferlito. Il cortometraggio, prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina, in collaborazione con il Comune di Lucca, vede protagonisti gli attori Vincenzo Puzziferri, Andrea Inserra, Alessio Casini, Alessandro Bartoli. Assistente alla regia Debora Poti. Segreteria di produzione Sabrina Brocchini. La storia è un dichiarato omaggio al teatro dell’assurdo di Becket e Ionesco, nonché all’opera del surrealista Luis Buñuel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il corto lucchese “L’algoritmo“ a Villa Bottini