Il corto lucchese L’algoritmo a Villa Bottini
E’ stato girato interamente a Lucca, nei locali di Corte Meraviglia, il corto “L’algoritmo” dello sceneggiatore milanese Giuseppe Ciarallo, vincitore della sezione corti del 24° premio Racconti nella Rete. Si tratta del sedicesimo corto girato in città diretto dal regista Giuseppe Ferlito. Il cortometraggio, prodotto da LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina, in collaborazione con il Comune di Lucca, vede protagonisti gli attori Vincenzo Puzziferri, Andrea Inserra, Alessio Casini, Alessandro Bartoli. Assistente alla regia Debora Poti. Segreteria di produzione Sabrina Brocchini. La storia è un dichiarato omaggio al teatro dell’assurdo di Becket e Ionesco, nonché all’opera del surrealista Luis Buñuel. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corto - lucchese
Riparte Corner Corto! Dopo la pausa estiva, lunedì alle 19.05 torna l'appuntamento sul profilo Facebook del nostro quotidiano online: sarà l'occasione per parlare della nuova Lucchese, dell'inizio del campionato e delle prospettive rossonere con una grande - facebook.com Vai su Facebook
Il corto lucchese “L’algoritmo“ a Villa Bottini - L’anteprima del film girato in città sarà proiettata il 18 ottobre a Villa Bottini per il festival LuccAutori. Da msn.com