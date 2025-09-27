Il coraggio di Israele baluardo contro l’isteria idolatrica di chi se ne frega di Hamas
A nessuno interessa l’unica notizia che conta, e che sarebbe o si spera sarà l’esito di una strategia di fermezza e di disperata ma inevitabile difesa di Israele dai suoi assassini. La sconfitta di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Italia–Israele, la maggioranza con De Toni: "Scelta di coraggio e buon senso"
Le pagelle di Israele-Italia: Kean dà coraggio (8), Mancini più pericoloso in avanti (5,5)
Idf a Gaza City, a Roma si scende di nuovo in piazza. Gli studenti palestinesi: “Tajani prenda coraggio e isoli Israele”
A Ravenna si è verificato un bellissimo atto di resistenza. Grazie al coraggio dei lavoratori portuali e del sindaco Alessandro Barattoni, due container carichi di esplosivi diretti a Israele sono stati fermati. È andata così: i portuali hanno segnalato la presenza so - facebook.com Vai su Facebook
Taranto. Una nave shell diretta a Israele doveva caricare petrolio dalla raffineria eni presso la banchina di Taranto. Una manifestazione indetta da usb, 5s e pd glielo ha impedito. - X Vai su X
Il coraggio di Israele, baluardo contro l'isteria idolatrica di chi se ne frega di Hamas - Nessuno si augura che accada quello che deve accadere: la fine dell’incubo, il rilascio degli ostaggi costretti a scavarsi da soli la fossa nei sotterranei dell’orrore. Da ilfoglio.it
“Meloni ultimo baluardo in Europa contro le sanzioni verso Israele”: media arabi criticano la premier - “Meloni è considerata l’ultimo baluardo contro l’imposizione di dure sanzioni europee nei confronti di Israele” ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it