"E’ stata un’iniziativa partecipata: anche il dottor Floridia è rimasto favorevolmente impressionato dal numero dei presenti. Volevamo interrogare la politica e i candidati sulle loro idee in merito alla partecipazione popolare e su cosa si impegnerebbero a fare sotto questo profilo in caso di elezione. A tutti loro, qualora venissero eletti, abbiamo chiesto di porre l’accento sulla revisione della legge regionale sulla partecipazione, ferma ormai da anni". Paolo Sanesi, presidente di AttivaPrato, ha così tracciato un bilancio del convegno pubblico "Partecipazione e politica, dalla parte dei cittadini: quali strumenti per una cittadinanza attiva?" che si è tenuto giovedì sera a Palazzo Banci Buonamici, presso la Sala Gonfalone della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il convegno di AttivaPrato. Partecipazione popolare. Le richieste alla politica