Il Comune di Longiano ammesso al finanziamento regionale per la progettazione di tre hub urbani

Cesenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Longiano è stato ufficialmente ammesso al finanziamento regionale per la progettazione di tre hub urbani e di prossimità, come previsto dall’articolo 4 della legge regionale Emilia-Romagna 122023. “Si tratta di un traguardo significativo, che segna l’avvio di un percorso strutturato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - longiano

Il Comune soddisfatto per i 'Mercanti di Longiano': "Oltre 120 espositori, flusso continuo di gente"

Cerca Video su questo argomento: Comune Longiano Ammesso Finanziamento