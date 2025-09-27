Il Como Women alla Milano Fashion Week con Lehmann Kerr e Petzelberger Lo sport incontra lo stile

Le calciatrici sono state ospiti di un evento Prada, con styling realizzato nell'headquarter dello sponsor tecnico Nike.

il como women alla milano fashion week con lehmann kerr e petzelberger lo sport incontra lo stile

