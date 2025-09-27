Il Como Women alla Milano Fashion Week con Lehmann Kerr e Petzelberger Lo sport incontra lo stile
Le calciatrici sono state ospiti di un evento Prada, con styling realizzato nell’headquarter dello sponsor tecnico Nike. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
