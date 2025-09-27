Il Como imbrigliato dalla Cremonese | Baschirotto risponde al solito Nico Paz

Como - Cremonese 1-1 Marcatori: 32'pt Nico Paz, 24'st Baschirotto Como (4-2-3-1): Butez 6; Posch 6, Diego Carlos 6.5, Ramon 6 (1'st Kempf 6), Valle 6; Perrone 6.5, Sergi Roberto 6 (21'pt Da Cunha 6); Kuhn 5.5 (1'st Addai 5.5), Nico Paz 6.5 (46'st Morata sv), Rodriguez 5; Douvikas 5 (21'st Caqueret 6). In panchina: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Smolcic, Baturina, Vojvoda, Cerri. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

