Il Como imbrigliato dalla Cremonese | Baschirotto risponde al solito Nico Paz
Como - Cremonese 1-1 Marcatori: 32'pt Nico Paz, 24'st Baschirotto Como (4-2-3-1): Butez 6; Posch 6, Diego Carlos 6.5, Ramon 6 (1'st Kempf 6), Valle 6; Perrone 6.5, Sergi Roberto 6 (21'pt Da Cunha 6); Kuhn 5.5 (1'st Addai 5.5), Nico Paz 6.5 (46'st Morata sv), Rodriguez 5; Douvikas 5 (21'st Caqueret 6). In panchina: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Smolcic, Baturina, Vojvoda, Cerri. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: como - imbrigliato
Amici faccia a faccia: Como-Genoa diventa la sfida tra Fabregas e Vieira Carlo Danani per Primocanale L’allievo si specchia nel maestro, dopo che a giugno entrambi hanno resistito alla tentazione di dire sì all’Inter. Como-Genoa è anche Fabregas che sfida Vai su Facebook
Como-Cremonese 1-1, Baschirotto risponde a Nico Paz - 1 al Como, nel match valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026: al va ... laprovinciacr.it scrive
Serie A, Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde a Nico Paz - 1 il derby lombardo tra Como e Cremonese, anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Scrive msn.com