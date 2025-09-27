Il comitato Piccola Industria ospite della Tma Stellato | La nostra è una grande sfida

27 set 2025

Tma, la neo acquisita del gruppo industriale Tme, ha ospitato il Comitato Piccola Industria (PI) di Confindustria Campania, in occasione del convegno "Rete industriale campana. In cantiere per crescere", un evento che si inserisce nel ciclo di ascolto e confronto con le aziende del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

