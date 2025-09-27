Il comitato Piccola Industria ospite della Tma Stellato | La nostra è una grande sfida
Tma, la neo acquisita del gruppo industriale Tme, ha ospitato il Comitato Piccola Industria (PI) di Confindustria Campania, in occasione del convegno "Rete industriale campana. In cantiere per crescere", un evento che si inserisce nel ciclo di ascolto e confronto con le aziende del territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
A Ilaria Carrara il premio Pmi Photo Enterprize del Comitato Piccola Industria
Trenta imprenditori dell'area Mazzocchio incontrano Unindustria e il Comitato piccola industria
Andrea Cavicchi presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Nord
Comitato della Piccola Industria di #ConfindustriaBrescia: ieri il Consiglio è stato accolto dal Presidente Marco Capitanio nella sede di Torbole Casaglia di Automazioni Industriali Capitanio Srl. Un’occasione unica per esplorare da vicino uno stabilimento all’a Vai su Facebook
Il Comitato Piccola Industria di @ConfindustriaSa aderisce all’Accordo tra Confindustria Campania, Piccola Industria Confindustria Campania e @BancaSella - X Vai su X
Consiglio direttivo piccola industria a Rieti. Fausto Bianchi: «Incontro per ascoltare il territorio» - Si è svolto oggi pomeriggio presso la sede di Unindustria a Rieti il Consiglio Direttivo allargato del Comitato Piccola Industria, realizzato con il supporto e il coinvolgimento attivo della ... Riporta ilmessaggero.it
Andrea Cavicchi presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Nord - Prato, 23 luglio 2025 – È Andrea Cavicchi il nuovo presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Toscana Nord, a seguito dell'elezione interna al Comitato stesso svoltasi ieri. Secondo lanazione.it