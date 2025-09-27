Il Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia Repubblica

L’assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale ( Ipc ) a Seul ha deciso di revocare le sospensioni parziali ai Comitati di Russia e Bielorussia, come riporta Repubblica. Tra i voti favorevoli c’è stato anche quello del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) guidato da Marco Giunio De Sanctis, che ha ribadito la necessità di garantire agli atleti la possibilità di gareggiare. Una scelta che ovviamente ha immediatamente alimentato numerose polemiche, in primo luogo dell’Ucraina. Il voto del Comitato Italiano Paralimpico:. Repubblica scrive: « Il Cip ha votato a favore della riammissione di russi e bielorussi ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

