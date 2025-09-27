Il Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia Repubblica
L’assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale ( Ipc ) a Seul ha deciso di revocare le sospensioni parziali ai Comitati di Russia e Bielorussia, come riporta Repubblica. Tra i voti favorevoli c’è stato anche quello del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) guidato da Marco Giunio De Sanctis, che ha ribadito la necessità di garantire agli atleti la possibilità di gareggiare. Una scelta che ovviamente ha immediatamente alimentato numerose polemiche, in primo luogo dell’Ucraina. Il voto del Comitato Italiano Paralimpico:. Repubblica scrive: « Il Cip ha votato a favore della riammissione di russi e bielorussi ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: comitato - paralimpico
Il comitato paralimpico ha revocato le sospensioni di Russia e Bielorussia
Comitato paralimpico revoca le sospensioni di Russia e Bielorussia
Russia e Bielorussia riammessi dal Comitato Paralimpico, l’Ucraina protesta
Il comitato paralimpico riammette la Russia: sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina con la bandiera - X Vai su X
BARDI INCONTRA ZANDOLINO (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO BASILICATA) Vai su Facebook
Il Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia (Repubblica) - Il Cip vota a favore, l’Ucraina insorge: «Così tradiscono i valori olimpici». Scrive ilnapolista.it
Il Comitato Paralimpico riammette Russia e Bielorussia, l’ira di Kiev: «Traditi i valori» - Cortina sotto le bandiere nazionali, ma saranno poi le singole federazioni internazionali a decidere ... Secondo unionesarda.it