Il Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia Repubblica

Ilnapolista.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale ( Ipc ) a Seul ha deciso di revocare le sospensioni parziali ai Comitati di Russia e Bielorussia, come riporta Repubblica. Tra i voti favorevoli c’è stato anche quello del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) guidato da Marco Giunio De Sanctis, che ha ribadito la necessità di garantire agli atleti la possibilità di gareggiare. Una scelta che ovviamente ha immediatamente alimentato numerose polemiche, in primo luogo dell’Ucraina. Il voto del Comitato Italiano Paralimpico:. Repubblica scrive: « Il Cip ha votato a favore della riammissione di russi e bielorussi ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il comitato paralimpico internazionale riammette russia e bielorussia anche col voto dell8217italia repubblica

© Ilnapolista.it - Il Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia (Repubblica)

In questa notizia si parla di: comitato - paralimpico

Il comitato paralimpico ha revocato le sospensioni di Russia e Bielorussia

Comitato paralimpico revoca le sospensioni di Russia e Bielorussia

Russia e Bielorussia riammessi dal Comitato Paralimpico, l’Ucraina protesta

comitato paralimpico internazionale riammetteIl Comitato paralimpico internazionale riammette Russia e Bielorussia anche col voto dell’Italia (Repubblica) - Il Cip vota a favore, l’Ucraina insorge: «Così tradiscono i valori olimpici». Scrive ilnapolista.it

comitato paralimpico internazionale riammetteIl Comitato Paralimpico riammette Russia e Bielorussia, l’ira di Kiev: «Traditi i valori» - Cortina sotto le bandiere nazionali, ma saranno poi le singole federazioni internazionali a decidere ... Secondo unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Comitato Paralimpico Internazionale Riammette