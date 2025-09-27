Il comitato paralimpico ha revocato le sospensioni di Russia e Bielorussia

Il Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso di revocare la sospensione parziale di Russia e Bielorussia imposta dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022. Questa decisione, presa durante l'assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale a Seul, apre la.

