il collettivo che racconta il territorio con ironia illustrazioni giocose e vini autentici

Sollevare un bicchiere può sembrare un gesto semplice, ma per chi vive il vino come mestiere è un atto atletico, quasi eroico. È da questa immagine, raccontata con ironia dal fumettista Michel Tolmer, che nasce Les Athlètes du Vin, un progetto collettivo della Valle della Loira che ha trasformato un’idea di négoce paysan équitable in un manifesto di autenticità. Creato dal gruppo Vini Be Good, il progetto è pensato per liberare i vignaioli dalla fatica della distribuzione e permettere loro di concentrarsi sulla vigna e sulla cantina. Come scrive il portale francese Optimus Wine, «Les Athlètes du Vin è un progetto di distribuzione fondato dal collettivo francese Vini Be Good, che vuole produrre e valorizzate i vini tipici della valle della Loira». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

