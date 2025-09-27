Il clamoroso annuncio di Trump | Dazi fino al 100% su farmaci mobili e camion Quali ripercussioni ci saranno in Europa?

Donald Trump annuncia una nuova ondata di dazi fino al 50% per farmaci, mobili e tir: quali ripercussioni ci saranno in Europa? Una nuova ondata di dazi annunciata nelle scorse ore da Donald Trump rischia di avere ripercussioni in tutto il mondo, o quasi. La notizia, l’ennesima nell’ambito della politica economica protezionista della Casa Bianca, arriva a margine di una giornata complicata a livello internazionale, segnata da tensioni sempre più forti a Gaza e in Ucraina. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il clamoroso annuncio di Trump: “Dazi fino al 100% su farmaci, mobili e camion”. Quali ripercussioni ci saranno in Europa?

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - A partire dal primo ottobre entreranno in vigore nuovi dazi annunciati da Donald Trump sul suo social Truth. Si legge su tg24.sky.it

Trump: nuovi dazi dal primo ottobre. Colpiti farmaci (100%), mobili da cucina e bagno (50%) e camion (25%) - Il presidente Usa annuncia nuovi dazi dal primo ottobre su farmaci, mobili e camion per proteggere la produzione nazionale. Come scrive ilsole24ore.com