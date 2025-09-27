C’è un aspetto dell’universo etico della nutrizione sul quale la mia riflessione è continua, senza avere una vera risposta. Ne ho parlato spesso, nelle tante occasioni di dialogo con i colleghi più sensibili e con chi tra voi ha partecipato alle presentazioni del libro “Il senso buono”. È il tema dell’accesso economico al cibo sano. Se abbiamo capito che spendere il giusto prezzo per nutrirci è un imperativo a cui non possiamo sottrarci, è altrettanto vero che così facendo rischiamo di vedere e far diventare il cibo sano un tema elitario. Se per tutelare i lavoratori, il territorio, evitare lo spopolamento e mantenere la nostra produzione artigianale dobbiamo essere disposti a pagare il giusto prezzo per ciò che diventa parte di noi, e ci costituisce, come possiamo rendere questo tipo di cibo disponibile davvero per tutti? La domanda non ha risposta, purtroppo, e al momento l’unico strumento per un accesso al cibo sano che sia davvero universale sono la moderazione e la cultura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il cibo sano è un diritto sociale