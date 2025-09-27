Il Chersoni riceve l’ok Massimo 400 spettatori
La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha rilasciato parere positivo al temporaneo utilizzo del campo sportivo Chersoni di Iolo, al termine del sopralluogo che si è tenuto ieri mattina: l’aggiornamento della precedente autorizzazione si è reso necessario per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’impianto per utenti e spettatori, a seguito della realizzazione di alcuni adeguamenti dovuti all’installazione dell’attiguo cantiere della piscina olimpionica. In particolare sono state modificate alcune vie di fuga e la consistenza delle aree di pertinenza dell’impianto per garantire la separazione delle aree assegnate all’impresa appaltatrice da quelle dell’impianto sportivo Chersoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
