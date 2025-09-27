Chiarimenti sul finale di “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”. Il finale del film “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”, ultimo capitolo della trilogia diretta da Christopher Nolan, continua a suscitare discussioni tra gli appassionati. La scena conclusiva, che mostra Bruce Wayne apparentemente felice e in pace a Firenze con Selina Kyle, ha generato interpretazioni contrastanti riguardo al suo destino. Una spiegazione ufficiale è arrivata dal co-sceneggiatore David S. Goyer, che ha chiarito il significato di quella sequenza e il messaggio più profondo dietro la scelta narrativa. La scena finale: un epilogo simbolico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il cavaliere oscuro: svelato il significato ambiguo del finale della trilogia