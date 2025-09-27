Il caso Volley Modena | Vada a Rubiera gratis
Il caso del Volley Modena femminile e l’ipotesi che possa giocare a Rubiera continua a infiammare gli animi. L’attesissimo incontro tra Mirco Muzzioli, presidente del Volley Modena, e Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba, ancora non c’è stato, e difficilmente ci sarà prima della prossima settimana, anche perché Muzzioli è a Courmayeur per la Presentazione dei Campionati: la situazione è che il presidente del Volley Modena avrebbe sentito ieri mattina l’assessore modenese Bortolamasi, il quale gli ha ribadito che prima di tutto si doveva sentire con Culcasi, e lo doveva fare prima di lunedì. "Io però a parte avere questa conferma dall’assessore – chiarisce Culcasi – non ho sentito nessuno, e solo quando Muzzioli mi chiamerà potrò capire che cosa voglia: mi risulta che l’assessore gli abbia fatto notare che, al di là dei tre giorni di ritardo sulla fatidica data del 20 settembre, lui non mi abbia mai chiamato, né risposto ai miei messaggi, per cui adesso io sono qui che aspetto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
