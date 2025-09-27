AGI - "Sono andato deciso e ho fatto il mio dovere. Dopo quarant'anni di servizio, la divisa te la togli ma rimani carabiniere per sempre: dicono che gli alamari restano cuciti sulla pelle ". Resoconto della rapina al centro commerciale. Dal reparto di Ortopedia del Policlinico di Bari, con la gamba fasciata dopo l' intervento chirurgico, Carlo Piazzolla, 65 anni, ex luogotenente dell'Arma in pensione da dieci, ricostruisce i momenti concitati della rapina avvenuta ieri al centro commerciale Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Era con la sorella a prendere un caffè quando ha visto la folla fuggire. 🔗 Leggi su Agi.it

Il carabiniere in pensione che ha sventato la rapina: "Ho fatto solo il mio dovere"