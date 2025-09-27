Il carabiniere in pensione che ha sventato la rapina | Ho fatto solo il mio dovere

Agi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - "Sono andato deciso e ho fatto il mio dovere. Dopo quarant'anni di servizio, la divisa te la togli ma rimani  carabiniere  per sempre: dicono che gli  alamari  restano cuciti sulla  pelle ". Resoconto della rapina al centro commerciale. Dal reparto di  Ortopedia  del  Policlinico di Bari, con la gamba fasciata dopo l' intervento chirurgico,  Carlo Piazzolla, 65 anni, ex  luogotenente dell'Arma  in pensione da dieci, ricostruisce i momenti concitati della  rapina  avvenuta ieri al centro commerciale  Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta. Era con la sorella a prendere un  caffè  quando ha visto la folla fuggire. 🔗 Leggi su Agi.it

il carabiniere in pensione che ha sventato la rapina ho fatto solo il mio dovere

© Agi.it - Il carabiniere in pensione che ha sventato la rapina: "Ho fatto solo il mio dovere"

In questa notizia si parla di: carabiniere - pensione

La rapina e i colpi di mitra: due feriti, grave un carabiniere in pensione. Catturato il malvivente

Quarant’anni da carabiniere: va in pensione il luogotenente Roberto Cursoli, comandante della Stazione di Villamagna

La rapina sfocia nel sangue. Colpi di mitra durante la colluttazione: due feriti, grave un carabiniere in pensione. Preso il malvivente

carabiniere pensione ha sventatoCarlo Piazzolla, carabiniere in pensione sventa una rapina a Molfetta e finisce in ospedale: "Ho fatto il mio dovere" - Dopo quarant'anni di servizio, la divisa te la togli ma rimani carabiniere per sempre: dicono che gli alamari ... gazzettadelsud.it scrive

carabiniere pensione ha sventatoCarabiniere in pensione ferito nella rapina a Molfetta. Di Bari (M5S): “Esempio per la comunità” - “La sua reazione è stata decisiva – ha dichiarato la consigliera regionale del M5S Grazia Di Bari –. giornaledipuglia.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carabiniere Pensione Ha Sventato