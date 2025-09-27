Il candidato Tomasi | Polizia regionale una sciocchezza

"Io continuo a dire che la Polizia regionale è una sciocchezza. Parlate con i sindaci, parlate con le polizie locali, guardate in che condizioni sono. Ci sono alcuni Comuni che non hanno forse nemmeno una guardia locale, una polizia municipale". Così Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: candidato - tomasi

Firenze, Schmidt attacca: “Città peggiorata in un anno, sindaca assente. Tomasi mio candidato per la Regione”

Regionali Toscana 2025, Salvini in Versiliana: “Tomasi ottimo candidato governatore”

Tomasi, il candidato che sfida il Pd: ecco la carta di Meloni e Salvini

Per il candidato del centrodestra alle prossime regionali, Alessandro Tomasi dice: ‘piano regionale per sovranità idrica della Toscana’. E sulla sicurezza: ‘il cittadino la vuole ma la sinistra non se ne accorge’ #controradionews #regionali2025 - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a Grosseto insieme ad Alessandro Tomasi, candidato alla presidenza della Regione Toscana e riunione operativa del coordinamento provinciale FDI. Una sfida importante ci attende: radicamento, lavoro di squadra per costruire il cambiamento. - X Vai su X

Botta e risposta su Polizia regionale. Tomasi (FdI) "Una sciocchezza", Giani: "Non ha esperienza" - "Sono assolutamente contrario alla Polizia regionale, una sciocchezza unica", ha affermato Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del ... Si legge su gonews.it

Una giornata col candidato / 1 – Elezioni regionali, Tomasi “in corsa per la rimonta”. Dodici ore e nemmeno un panino, in auto sulle note di Frah Quintale - Da Pistoia a Firenze a Volterra a bordo di una Micra presa a noleggio per la campagna elettorale. lanazione.it scrive