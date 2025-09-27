Il cancro di mia moglie… Kate Middleton l’annuncio inaspettato del principe William È una cosa difficile

Il principe William, a differenza del fratello Harry, è noto per la sua grande riservatezza. Nonostante viva costantemente sotto i riflettori, ha sempre saputo stabilire dei limiti per proteggere la moglie e i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis. Anche durante i mesi più difficili della malattia di Kate Middleton, il Principe di Galles ha scelto il silenzio, concentrandosi unicamente sulla salute della consorte e sulla stabilità della famiglia, mettendo da parte ogni altra priorità. Con il miglioramento delle condizioni di Kate, William ha potuto lasciarsi andare a una rara confessione, mostrando un lato più vulnerabile che ricorda, per certi aspetti, il fratello Harry, spesso noto per le sue dichiarazioni forti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il principe William parla per la prima volta del cancro di Kate Middleton: “Il momento più difficile della mia vita” - Per la prima volta dal momento in cui Kate Middleton ha annunciato al mondo di stare combattendo il cancro, il principe William parla apertamente della ... Come scrive fanpage.it

William imita Harry e si sbottona: «Il cancro di mia moglie ci ha messo a dura prova. È stato il periodo più brutto della mia vita» - Nonostante la sua vita sia sotto i riflettori, sa porre i giusti limiti quando si tratta ... Lo riporta msn.com