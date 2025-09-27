Il Campania Libri Festival torna con Il segno dei 4

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarta edizione, quattro giornate e altrettanti testimonial letterari. Sarà l’anno de “Il segno dei 4” al Campania Libri Festival-La fiera dell’editoria, diretto da Ruggero Cappuccio e curato da Massimo Adinolfi. La rassegna, interamente finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campania - libri

Libri e zaini sempre più cari: in Campania la scuola pesa sul bilancio familiare

SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025

Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4

campania libri festival torna“Campania libri Festival”: ricomincia da quattro - Torna dal 2 al 5 ottobre dalle 10 alle 22 a Palazzo Reale e nella Biblioteca nazionale con ingresso gratuito quella che ormai è a tutti gli effetti l’unica fiera ... Come scrive ilmattino.it

Torna il Campania libri festival nel segno del numero quattro - Sarà l’anno de “Il segno dei 4” al Campania Libri Festival- Da napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Campania Libri Festival Torna