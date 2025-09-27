Il cambia Napoli | cross occasioni e corsa Perché Conte non rinuncia mai a Politano
È il simbolo di continuità fra i due scudetti. Anche nel big match di domani il tecnico punterà su di lui. E il rinnovo al 2028 gli dà sicurezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: cambia - napoli
Kean al Napoli, svelato un indizio: l’annuncio cambia tutto
Lang al Napoli, spunta una richiesta “improvvisa” del PSV: come cambia la trattativa
Napoli, cambia tutto: monito al Bologna, virata su altri due obiettivi
Napoli si prepara a cambiare volto con l'America’s Cup 2027: un evento globale che trasformerà Bagnoli, il lungomare di via Caracciolo e tante altre zone della città. Vai su Facebook
#dazi, #bill de blasio da Napoli: «#trump cambia idea spesso, massimo 1-2 anni finiranno» - X Vai su X